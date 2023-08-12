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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aydınyayla Köyü'nde Pat Pat Kazası: 1 Ölü

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aydınyayla Köyü mevkiinde meydana gelen pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Aydınyayla Köyü Gökçüköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halit Sevim'in yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metreden aşağıya yuvarlanan tarım aracı sürücüsü Halit Sevim kayaların arasında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti. Halit Sevim cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Aydınyayla Köyü mevkiinde meydana gelen pat pat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Aydınyayla Köyü Gökçüköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Halit Sevim'in yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metreden aşağıya yuvarlanan tarım aracı sürücüsü Halit Sevim kayaların arasında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti. Halit Sevim cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Zonguldak Güncel Haberler

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