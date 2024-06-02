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Zonguldak ve Düzce'de Yenilenen Seçimlerin Sonuçları Belli Oldu

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Zonguldak ve Düzce'de yapılan seçimlerin yenilenmesinin ardından bazı mahalle ve köylerde yeni muhtarlar belirlendi. Zonguldak'ta 16 mahalle ve köyde yapılan yeniden seçimler sonucunda Murat Tatoğlu, Şenol Başyiğit, Murat Korkaman, Atilla Akman, Mustafa Aydın, Hidayet Efe, Aydın Akoğlu muhtar seçildi. Düzce'de ise Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilen seçimlerde Mehmet Fatih Bayraktar ve İkram Zengin muhtarlık görevine seçildi.

Zonguldak ile Düzce'de seçimlerin yenilenmesinin ardından bazı mahalle ve köylerde resmi olmayan sonuçlara göre yeni muhtarlar belli oldu.

Zonguldak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından çeşitli nedenlerle yapılan itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları, 16 mahalle ve köyde seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi.

Bu kapsamda yeniden sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullandı.

Seçimlerin 17.00'de sona ermesiyle sandıklar açılarak oylar sayıldı.

Yenilenen seçimin ardından Merkez ilçesi Kaleoğlu köyünde Murat Tatoğlu, Kozlu ilçesi Gücek köyünde Şenol Başyiğit, Alaplı ilçesi Durhanlı köyünde Murat Korkaman, Bektaşlı köyünde Atilla Akman, Hüseyinli köyünde Mustafa Aydın, Camcılar köyünde Hidayet Efe, Çaycuma ilçesi Kerimler köyünde Aydın Akoğlu muhtar seçildi.

Çaycuma'ya bağlı Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi'nde Necdet Kara, Karadeniz Ereğli ilçesi Güldere Mahallesi'nde Ozan Kuşçu, Yalnızçam köyünde Ersin Kuşçu, Devrek ilçesi Erenler köyünde Kadir Kabasakal, Karabaşlı köyünde Şendoğan Özkan, Gökçebey ilçesi Çukur Mahallesi'nde Azim Uslu, Üçburgu Mahallesi'nde Zeki Aladağ, Aktarla köyünde Gülcan Karatülü, Ali Usta köyünde ise Aleyna Çamlı muhtarlık seçimini kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerin kazanılmasının ardından mahalle ve köylerde kutlamalar yapıldı.

Düzce

Düzce'de ise Şehit Murat Demir Mahallesi'nde oy sandıklarından birinde muhtarlık ve azalık pusulalarının bulunmaması nedeniyle Merkez İlçe Seçim Kurulunca iptal edilen seçim için vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Konuralp Ortaokulu'nda 6 sandıkta yapılan seçimin ardından Mehmet Fatih Bayraktar, rakipleri Recep Aktepe ve Muhterem Aktepe'yi geride bırakarak muhtarlığı kazandı.

Öte yandan 31 Mart'ta Ağa Köyü Mahallesi muhtarı seçilen Nesim Zengin'in 3 hafta sonra kalp krizi sonucu vefat etmesi nedeniyle 2 bin 892 seçmen yeniden oy kullandı. Rakiplerinden daha çok oy alan İkram Zengin, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar seçildi.

Kaynak: AA / Güncel

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