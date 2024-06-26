Zonguldak İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

Zonguldak Valiliği'nde, İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık'ın konuşmasıyla başladı.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, tarımsal modern sulama sistemleri ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunum yaptı.

Konuşmaların ardından su verimliliği çalışmaları ele alındı.

Toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.