ZONGULDAK HAVALİMANI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki havalimanına kurulan sandıkla birlikte yurtdışı seçmenler için oy kullanma işlemi başladı.

Zonguldak Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemleri bugün 08.30 itibariyle başladı. Sandık kurulu üyelerinin yemin etmesinin ardından pusula sayımı yapıldı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ise sabah saatlerinden itibaren havaalanındaki A-1 No'lu Sandık'a gelerek oylarını kullandı. Öğlen saatlerine kadar 21 seçmen Zonguldak'ta oy kullandı.

Almanya'da yaşayan Bartın'a gitmeden önce eşiyle birlikte oy kullanmak istediklerini söyleyen Kerim Erkan Dün İstanbul'a geldik. Bugün de oy kullanmak için hususi buraya geldik. Devlete millete hayırlı olsun. İnşallah her şey güzel olur. Uygulamadan çok memnunuz. dedi.

Eşiyle birlikte memleketlerine gitmeden önce sandık başına gelen Kıymet Erkan da, Oy kullandık, devlete millete hayırlı olsun. En hayırlı kimse o kazansın. diye konuştu.