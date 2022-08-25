Zonguldak haber! ZONGULDAKLI BALIKÇILAR, YENİ SEZONDAN UMUTLU

ZONGULDAK'ta balıkçılar, av yasağının bitmesine sayılı günler kala hazırlıklarına devam ediyor. Balıkçı teknelerinde bakımlar sürerken, yırtılan ağlar ise onarılıyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Bu sene bol bol palamut yiyeceğimize eminim? dedi.

Zonguldaklı balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek av yasağı sonrası başlayacak yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak balıkçılar, teknelerinin bakımlarıyla ilgili son hazırlıklarının yanı sıra yırtılan ağlarını da onarıyor. Kozlu Limanı'nda yeni av sezonunun yaklaşmasıyla farklı illerden gelen balıkçılar da hazırlık yapmaya başladı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, balıkçıların yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, 'Bu sene yağışların bol olması, her türlü balığın çok olacağı kanısını oluşturuyor tecrübelerimize göre. Yağmurların yağmasıyla ırmaklardan gelen planktonların çok olması, bunları yiyen hamsi, çaça gibi balıkların bol olması demek; palamut balığının bol olması demektir. Bu sene palamut erken başladı kıyı balıkçılığı açısından, ağustosun 10'undan sonra bayağı palamut oldu. Bu sene balıkçılık çok güzel olacak. Özellikle palamut açısından ancak palamut balığı, çaça ve hamsi ile beslendiği için endüstriyel balıkçılar hamsinin bu sene az olacağını ama palamutun bol olacağını söylüyor' dedi. Geçen sene Kozlu Limanı'na 1500 ton balık çıkarıldığını söyleyen Kayhan, bu sene rekor kırılacağını tahmin ettiğini dile getirerek, 'Halkımıza balık yedirmek istiyoruz. Bu sene balık 15-20 lira ve yukarı çıkar, aşağı inmez. Halkımız geçen sene balık yiyemedi. Bu sene bol bol palamut yiyeceğimize eminim' diye konuştu. (DHA)