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Zonguldak haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa

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Zonguldak haberleri: Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak haberler: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) öğrencilerin okula uyum süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) öğrencilerin okula uyum süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, dönem başında öğrencilerin oryantasyon ve okula uyum süreciyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilere ve sene başında yapılacak oryantasyon programına yönelik destek sunulacak konular ele alındı. Dönem başında tarama testlerinin yapılması ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin tespit edilmesi ve önlem alınması konusunda karar alındı.

Kutoğlu, yönetim olarak önceliklerinin her zaman öğrenciler olduğunu belirterek, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın titizlikle yapılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Alaplı'da balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Alaplı'da 1 Eylül'de sona erecek denizlerde av yasağı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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