Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişiden biri tutuklandı Zonguldak haberler: Zonguldak merkez ve Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Zonguldak merkez ve Ereğli ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Elmatepe Mahallesi'nde bir evden para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, söz konusu yerlerdeki çevre güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Olayla ilgili T.B, T.B, N.B ve A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. İl merkezinde iki evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Mustafa Kemal Bektaş Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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