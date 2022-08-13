Zonguldak haberleri! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Zonguldak haberlerine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 181 gram uyuşturucu madde, 59 Hint keneviri bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Güncel AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak Güncel Haberler

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