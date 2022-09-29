Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin ilçe merkezinde şüphe üzerine yaptığı uygulamada S.A, M.Ç. ile M.K. gözaltına alındı. Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler

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