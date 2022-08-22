Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı Güncel Haberler Zonguldak haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Zonguldak Kandilli Ereğli Güncel Haberler

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