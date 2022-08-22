Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı Güncel Haberler Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli bireyler temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yaptı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli bireyler temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yaptı. Devrek Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan zihinsel ve bedensel engelli bireyler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tosunlar köyünde bulunan şelale çevresindeki atıkları topladı. Merkezin Müdürü Adil Karakaruk, gazetecilere, faaliyet sırasında engelli bireylerin büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Herkeste farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Karakaruk, "Bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunduğumuz engelli bireylerin daha çok sosyal hayata katılımlarını sağlamak, çevre hakkında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız bir faaliyetti. Engelliler üzerinden farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacındaydık. Bu gezide engelli bireylerimiz büyük mutluluk yaşadı." dedi. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

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