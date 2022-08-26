Zonguldak haberleri: Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alan, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, maden ocaklarının işleyişini yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

Bu ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında değişikliklere yol açan gelişmeler kaydedildiğini aktaran Alan, "Emeğin ve emekçinin başkenti Zonguldak'ın taşında toprağında alın teri ve mücadele vardır. Taş kömürünün yanında bizleri milletçe sevince boğan, ekonomimize ve aziz milletimize büyük katkılar sağlayacak Karadeniz gazımız ile şehrimiz daha da büyümeye devam edecektir." dedi.

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Tutulmaz ile protokol üyeleri, denize karanfil bıraktı.

Askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı protokol üyelerine teslim edildi.