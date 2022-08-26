Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak haberleri: Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Güncel Haberler

Zonguldak haberleri: Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Zonguldak gündem haberi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alan, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, maden ocaklarının işleyişini yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

Bu ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında değişikliklere yol açan gelişmeler kaydedildiğini aktaran Alan, "Emeğin ve emekçinin başkenti Zonguldak'ın taşında toprağında alın teri ve mücadele vardır. Taş kömürünün yanında bizleri milletçe sevince boğan, ekonomimize ve aziz milletimize büyük katkılar sağlayacak Karadeniz gazımız ile şehrimiz daha da büyümeye devam edecektir." dedi.

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Tutulmaz ile protokol üyeleri, denize karanfil bıraktı.

Askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı protokol üyelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Ömer Selim Alan Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title