Zonguldak haberleri: Alaplı'da 3 gram metamfetamin ele geçirildi
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Zonguldak haber... Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi Kılçak köyü mevkisinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel