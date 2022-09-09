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Zonguldak haberleri: Alaplı'da 3 gram metamfetamin ele geçirildi

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Zonguldak haberleri: Alaplı'da 3 gram metamfetamin ele geçirildi

Zonguldak haber... Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi Kılçak köyü mevkisinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

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