Zonguldak haberleri: Alaplı'da 3 gram metamfetamin ele geçirildi Güncel Haberler Zonguldak haber... Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi Kılçak köyü mevkisinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Tuncay Tokay Zonguldak Güncel Haberler

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