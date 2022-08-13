Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
- Güncelleme:
Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu.
Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 60 gram sentetik uyuşturucu, elektronik likit uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel