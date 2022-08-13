Haber : Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:
Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 60 gram sentetik uyuşturucu, elektronik likit uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title