Zonguldak haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Zonguldak haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler H.K, U.A, M.K, H.A, A.K, V.Ö, N.U.T. ve B.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Münir Karaloğlu Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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