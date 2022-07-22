Zonguldak haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Zonguldak haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak haberi | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.K, U.A, M.K, H.A, A.K, V.Ö, N.U.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Münir Karaloğlu Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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