Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel