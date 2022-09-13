Zonguldak haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Zonguldak yerel gündem haberine göre Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı. Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 264 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Jandarma Güncel Haberler

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