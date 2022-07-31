Zonguldak haberi... Zonguldak'ta KPSS maratonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak haberi... Zonguldak'ta KPSS maratonu

Edinilen Zonguldak haberine göre Zonguldak'ta KPSS maratonu Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ta KPSS maratonu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleştirildi. Sınav öncesi üst aramasından geçen adaylar, sınavda ter döktü.

Zonguldak'ta çeşitli okullarda sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Sınava 15 dakika kala okulun giriş kapısı kapatıldı. KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı, Türkiye genelinde saat 10.15'da başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Saat 14.45 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. 14.30'ten itibaren adaylar sınav yapılacak olan salonlara alınmayacak.

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title