Zonguldak haberi... Zonguldak'ta evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Güncel Haberler Zonguldak haber: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakallar köyünde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kaldıkları adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, motorlu testere, elektrikli testere, ot biçme makinesi, spiral motoru ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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