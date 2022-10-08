Zonguldak haberi... Zonguldak'ta camide cemaate hakaretle suçlanan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Zonguldak haber: Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Zonguldak'ta camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Mevlit Kandili dolayısıyla Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen program sırasında camiye ayakkabılarıyla giren Ö.D'nin cemaate hakaret ettiği belirtildi. Olay sonrası Ö.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, inceleme sonucu şüphelinin Samsun ve İstanbul'da ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünün belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Mevlit Kandili Zonguldak Güncel Haberler

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