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Zonguldak haberi | Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

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Zonguldak haberi | Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

Zonguldak haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Zonguldak Güncel Haberler

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