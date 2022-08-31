Zonguldak haberi! Kütahya'daki törende fenalaşıp ölen gazi oğlu Zonguldak'ta toprağa verildi

Kütahya'daki Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşıp yaşamını yitiren gazi oğlu Turgut Kaçmaz (86), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dün Gençlik ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşıp yaşamını yitiren Turgut Kaçmaz'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bozhane Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan Bakan Kasapoğlu, rahmetli Kaçmaz'ın ablası Fatma Gurter'in elini öperek taziyelerini iletti.

Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"Kalbimiz son nefesimize kadar onun gibi vatan aşkıyla çarpacak"

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, dün Kaçmaz ile Zafer Tepe'de 100. yıl kutlamalarına katıldığını anımsattı.

Kaçmaz'ın çok anlamlı günde ve zamanda ilahi emre tabi olarak ruhunu teslim ettiğini belirten Kasapoğlu, "Turgut amca, gençlik faaliyetlerimizde nerede olursak olalım yer alırdı. Zafer Tepe'de dün yine gençlerle beraberken konuşma yaptı. Ondan önce Çanakkale'de beraberdik. Köprü açılışında, Sarıkamış'ta nerede gençlik varsa, vatan aşkını ortaya koyan çalışma varsa, coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle oradaydı." dedi.

"Turgut amcanın bizlere gösterdiği en somut derslerden bir tanesi, son nefese kadar insanın yüreğinin vatan aşkıyla çarpmasıdır." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bugün ondan emaneti teslim alacağız. Bu vatanı elbette birlikte koruyacağız. Her şeyden önce onun gibi son nefesimize kadar yüreğimiz, kalbimiz vatan aşkıyla çarpacak. İnanıyorum ki bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Biz kendisini hep en önde fedakarca koştururken gördük. Rabbim ondan razı olsun."

Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

86 yaşında hayata gözlerini yuman "dünya barış elçisi" unvanlı Turgut Kaçmaz, "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğluydu.