Zonguldak haber | Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın annesi hayatını kaybetti
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Zonguldak haberi: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın annesi Nazmiye Tutulmaz yaşamını yitirdi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın annesi Nazmiye Tutulmaz yaşamını yitirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz'ın değerli annesi Nazmiye Tutulmaz vefat etmiştir. Cenazesi, bugün Antalya'nın Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Akyar Mezarlığı'na defnedilecektir." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel