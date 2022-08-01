Zonguldak haber | Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2) Zonguldak gelişmesine göre İSTANBUL'DA BULUNDUZonguldak'ta, kendisinden 8 gündür haber alınamayan Buse Karakabak (17), yapılan haberler ve annesine sosyal medyadan yazılan mesajlar sayesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. İSTANBUL'DA BULUNDU Zonguldak'ta, kendisinden 8 gündür haber alınamayan Buse Karakabak (17), yapılan haberler ve annesine sosyal medyadan yazılan mesajlar sayesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Bayrampaşa Zonguldak İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak haber | Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.