Zonguldak haber | Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp (2)
Zonguldak gelişmesine göre İSTANBUL'DA BULUNDUZonguldak'ta, kendisinden 8 gündür haber alınamayan Buse Karakabak (17), yapılan haberler ve annesine sosyal medyadan yazılan mesajlar sayesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu.
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İSTANBUL'DA BULUNDU
Zonguldak'ta, kendisinden 8 gündür haber alınamayan Buse Karakabak (17), yapılan haberler ve annesine sosyal medyadan yazılan mesajlar sayesinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı.
Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel