Zonguldak haber... Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde olta ve çapariyle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından tezgahları süsleyen palamutlar, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Alaplı'da, olta palamutları büyüklüğüne göre 40-50 liradan alıcı buluyor.

Alaplılı balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine, olta avcılığının başladığı ilk günde, palamudun bolca tezgaha düşmesinin bu yılın bereketli bir sezon olacağının habercisi olduğunu düşündüklerine ifade etti.

Oltayla yakalanan palamutların ortalama 400 gram ağırlığında olduğunu aktaran Yazgan, "Büyüklüğüne göre 40 ve 50 liradan satıyoruz. 1 Eylül'den sonra avlanan balıklar daha büyük olur ve fiyatları da düşer. Bu sene palamut bol olacak. Bu balık 3 senede bir bol olur. Geçen sene hiç yoktu. Ondan önceki sene azdı. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden yani soğuk olmasından dolayı palamut bol olacak." ifadelerini kullandı.