ZONGULDAK - Otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncel Haberler
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.K. (37) ve Y.D'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel