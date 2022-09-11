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ZONGULDAK - Otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (37) ve Y.D'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Güncel Haberler

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