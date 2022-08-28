Zonguldak haberi! ZONGULDAK - Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Zonguldak habere göre Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin D'nin kullandığı E-DH-6767 yabancı plakalı otomobil, Karaelmas Köprülü Kavşak'ta bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel