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Zonguldak haberi! ZONGULDAK - Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

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Zonguldak habere göre Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin D'nin kullandığı E-DH-6767 yabancı plakalı otomobil, Karaelmas Köprülü Kavşak'ta bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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