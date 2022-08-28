Zonguldak haberi! ZONGULDAK - Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Zonguldak habere göre Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Hüseyin D'nin kullandığı E-DH-6767 yabancı plakalı otomobil, Karaelmas Köprülü Kavşak'ta bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

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