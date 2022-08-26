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Zonguldak haber | Zonguldak'ta ormanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Zonguldak haber | Zonguldak'ta ormanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Zonguldak haberleri... Zonguldak'ta ormanlık alanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta ormanlık alanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde devriye gezdikleri sırada 2 kişinin ormanda define aradığını fark etti.

Ekipler, detektörle birlikte 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Köroğlu Güncel Haberler

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