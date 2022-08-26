Zonguldak haber | Zonguldak'ta ormanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Zonguldak haberleri... Zonguldak'ta ormanlık alanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Zonguldak'ta ormanlık alanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde devriye gezdikleri sırada 2 kişinin ormanda define aradığını fark etti. Ekipler, detektörle birlikte 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz Zonguldak Köroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak haber | Zonguldak'ta ormanda define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.