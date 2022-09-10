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Zonguldak haber! Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor

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Zonguldak haber! Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iş yerleri ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iş yerleri ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 57 ekip ve 189 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 214 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 bin 162 şahıs ve 131 araç sorgulandı.

Kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs ile "taksirle yangına neden olma" suçu ve bir suçtan aranan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik de denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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