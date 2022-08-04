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Son dakika haberleri! ZONGULDAK - İşçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Zonguldak'ta işçi servisi midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Asım Ç'nin kullandığı 67 NP 800 plakalı işçi servisinin motor kısmı, Elvanpazarcık mevkisinde yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan aracı hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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