Zonguldak haber | Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor Güncel Haberler Zonguldak haberi... Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor. Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor ZONGULDAK - Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte tabloluk görüntüler ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Yer altından ekonomiye katkı sağlayan taşkömürüyle karaelmas adını alan Zonguldak, mavi ve yeşilin her tonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Zonguldak ormanları kırmızıya dönüyor. Her mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken kent, ormanlarıyla da ziyaretçilerini mest ediyor. Sonbaharı karşılayan ağaçların arasında anı fotoğraflayan ziyaretçiler, doyumsuz güzellikleri yaşıyor. Zonguldak ormanları, dron ile havadan da görüntülendi. Renklerin yeşilden kırmızıya dönmeye başladığı sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ Zonguldak Güncel Haberler

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