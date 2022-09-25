Zonguldak haber | Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı Güncel Haberler Zonguldak haberine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Kilimli Kaymakamlığından alınan yıkım kararı doğrultusunda polis eşliğinde sabah saatlerinde sahil yolu güzergahındaki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, eski barınakların boşaltılmasını istedi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek duruma tepki gösteren balıkçılar, yıkımın durdurulmasını istedi. Çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle barınaklar boşaltıldı. İş makineleri daha sonra 40 barınağın yıkımına başladı. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak haber | Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.