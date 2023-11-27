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Zonguldak güne kar yağışı ile uyandı

Zonguldak güne kar yağışı ile uyandı Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.