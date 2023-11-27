Zonguldak güne kar yağışı ile uyandı
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Zonguldak güne kar yağışı ile uyandı Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Zonguldak güne kar yağışı ile uyandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İl genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağmur gece saatlerinden itibarin yerini karla karışık yağmura bıraktı. Sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezinde ise 2 dereceye düşen hava sıcaklığı sebebiyle yer yer yağmur ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Fırtına sebebiyle Liman Caddesi mevkisinde dalgalar meydana geldi.
Öte yandan il genelinde ekipler yaşanabilecek heyelan risklerine karşı tedbirlerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel