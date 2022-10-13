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Zonguldak gündem: Zonguldak'ta bir kadının kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiası

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Zonguldak gündem: Zonguldak'ta bir kadının kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiası

Zonguldak bölgesinden gelen habere göre Zonguldak'ta bir kadın, telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Zonguldak'ta bir kadın, telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Ereğli ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, E.D'ye adının karıştığı soruşturma kapsamında elinde bulunan altınları bozdurmasını ve parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi.

Bunun üzerine E.D, 3 bileziğini alarak kuyumcuda bozdurdu.

Daha sonra telefonda konuştuğu kişinin hesabına 52 bin lirayı gönderen kadının konuşmalarını duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüphelilerin parayı çektiğinin belirlenmesi üzerine şüpheliden şikayetçi olan E.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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