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Zonguldak gündem: Zonguldak'ta ATM'ye yüklenen kapasitesi üzerindeki para, sokağa saçıldı

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Zonguldak gündem: Zonguldak'ta ATM'ye yüklenen kapasitesi üzerindeki para, sokağa saçıldı

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ATM'nin hazinesi çekemediği kapasitesinin üzerindeki para sokağa saçıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ATM'nin hazinesi çekemediği kapasitesinin üzerindeki para sokağa saçıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişi, bir bankanın ATM'sine kapasitesinin üzerinde para yükleyerek bölgeden ayrıldı.

ATM'nin hazneye çekemeyince geri bıraktığı kapasite fazlası paralar yola saçıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Paralar, olay yerine gelen ekiplerce toplanarak ilgili birimlere haber verildi.

Olayla ilgili tutanak tutuldu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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