Zonguldak haberleri! ZONGULDAK - Tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Zonguldak haberi: Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kent merkezinden Kilimli ilçesine giden B.Ş'nin (26) kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklendi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş, tedavi altına alındı. B.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin önlem aldığı tünelde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

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