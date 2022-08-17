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Zonguldak gündem haberleri | TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

Zonguldak gündem haberleri | TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve 'Maden Şehitleri Anıtı' açıldı

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Zonguldak gündem haberi... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni üretim panosu ile Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni üretim panosu ile Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her türlü olumsuzluklardan uzak bir çalışma hayatı dileyerek, "Büyük ve güçlü ülkemizin gelişip büyümesi, kalkınması için emek harcarken can veren maden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de maden şehitlerinin isimlerinin yaşatılabilmesi için anıt projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu kurum var olduğu sürece kutsal ve mukaddes olan görevini üyelerimizin menfaatleri yönünde devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

Dua edilen programda Vali Tutulmaz, işçilerle sohbet etti.

Programa, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenciler katıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Güncel Haberler

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