Zonguldak gündem haberleri: Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta 'can dostları' için kampanya düzenledi

ALMANYA'da yaşayan Dilan Ünal (26), Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla 2 köpeği tedavi ettirdi. Ünal. "En büyük hayalim, bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek, ardından da barınak açmak. Yeter ki hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar" dedi.

Almanya'dan tatil için Kilimli ilçesine gelen Dilan Ünal, kuzenleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama vermek için dışarı çıktı. Hayvanları beslediği sırada 'Dogo' ismini verdikleri leishmania ve uyuz hastalığı bulunan sokak köpeğini görünce yardım etmek isteyen Ünal, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyayla kısa sürede köpeğin tedavi masraflarını karşıladı. Gelen desteklerle mutlu olan Ünal, akrabası Nur Sarı ile birlikte kanser hastası olan ve 'Ateş' ismini verdikleri sokak köpeği için de kampanya düzenlemeye karar verdi. Düzenlenen kampanyayla tedavi gören köpek sağlığına kavuştu.

Tekrar bir kampanya düzenleyerek 'Ateş'i de tedavi ettirdiğini söyleyen Ünal, "Benim en büyük hayalim, Kilimli'de bir barınak açmak. Belki insanlara büyük bir hayal gibi gelebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Nur Ablam ile birlikte çok büyük projeler yapacağımıza inanıyorum. Bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek ardından da barınak açmak. Yeter ki hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar" dedi.