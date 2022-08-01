Zonguldak gündem haberi: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı. Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı. Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden ve 29 Temmuz'da sabah namazını kılmak için evinden çıktığı belirtilen Kemal İnce'nin bulunması için çalışma yürütüldü. AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İnce'nin cesedi ormanlık alanda bulundu. İnce'nin cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Güncel AA / Fadime Yılmaz Elma Zonguldak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak gündem haberi: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.