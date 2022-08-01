Zonguldak gündem haberi: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu - Haberler

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Zonguldak gündem haberi: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Zonguldak gündem haberi: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

Zonguldak haberleri: Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

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Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden ve 29 Temmuz'da sabah namazını kılmak için evinden çıktığı belirtilen Kemal İnce'nin bulunması için çalışma yürütüldü.

AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İnce'nin cesedi ormanlık alanda bulundu.

İnce'nin cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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