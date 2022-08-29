Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak gündem haberi... Ereğli'deki Ormanlı deresinde ıslah çalışması sürüyor

Güncel Haberler

Zonguldak gündem haberi... Ereğli'deki Ormanlı deresinde ıslah çalışması sürüyor

Zonguldak bölgesinden gelen habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ormanlı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ormanlı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Yasin Devrim, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Beldesi merkezinden geçen dere yatağında incelemelerde bulundu.

Bozkurt, gazetecilere, dere ıslah projesinin 3 ay içerisinde bitirileceğini belirterek, ilçede devam eden ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Hisarcık Bozkurt Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title