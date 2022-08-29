Zonguldak gündem haberi... Ereğli'deki Ormanlı deresinde ıslah çalışması sürüyor Güncel Haberler Zonguldak bölgesinden gelen habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ormanlı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ormanlı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Yasin Devrim, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Beldesi merkezinden geçen dere yatağında incelemelerde bulundu. Bozkurt, gazetecilere, dere ıslah projesinin 3 ay içerisinde bitirileceğini belirterek, ilçede devam eden ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Zonguldak Hisarcık Bozkurt Ereğli Güncel Haberler

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