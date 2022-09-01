Zonguldak haber! Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Zonguldak haberine göre Zonguldak-Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Zonguldak- Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Bartın yönünde seyreden R.A. idaresindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü mevkisinde şarampole devrildi. Şoför ve muavinin dışında 15 kişinin bulunduğu otobüste 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Akif Yaman Zonguldak Bartın Güncel Haberler

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