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Zonguldak gündem: Alaplı'da ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı

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Zonguldak gündem: Alaplı'da ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı

Edinilen Zonguldak gelişmesine göre Alaplı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), ihtiyaç sahibi ailelere okul ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması amacıyla eğitim yardımı yapılıyor.

Alaplı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), ihtiyaç sahibi ailelere okul ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması amacıyla eğitim yardımı yapılıyor.

Kaymakam Vedat Yılmaz, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin temel okul ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönderilen 180 bin lira eğitim yardımının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını bildirdi.

İlk etapta 276 aileye yardım yapıldığını aktaran Yılmaz, "Vakfımızca, devam eden başvurular incelendikten sonra ivedi şekilde eğitim yardımlarını diğer ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştıracağız." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

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