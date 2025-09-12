Haberler

Zonguldak Genel Ticaret Fuarı Başladı

Zonguldak Genel Ticaret Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Genel Ticaret Fuarı, 32 firmanın ürünlerini tanıttığı önemli bir etkinlik olarak kapılarını açtı. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, fuarın şehir için tarihi bir değer taşıdığını vurgulayarak, Zonguldak'ın ekonomik potansiyelini ortaya koyan bir vitrin olduğunu ifade etti.

"Zonguldak Genel Ticaret Fuarı" başladı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) işbirliğinde bir otelde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara 32 firmanın katılıyor.

Firmaların ürün ve hizmetlerini katılımcılara tanıttığı fuar, girişimciler ile satın alma ekiplerini buluşturdu.

Açılışta konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bu tür çabaları değerli bulduğunu söyledi.

Kömürün bulunmasıyla kentte büyük hikaye yazıldığından bahseden Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak ülkenin gelişmesinde çok büyük katkısı olan şehirdir. Zonguldak, ülkenin enerjinin, emeğin başkentidir. Herkes vizyonunu, hayallerini ortaya koysun ancak bu şekilde bütün vizyon ve hayallerimizi birleştirerek yolumuza yürüyeceğiz. Ülkemize, Zonguldak'a, gücümüze inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu da organizasyonun, Zonguldak için tarihi değer taşıdığını ifade etti.

Fuarın, yalnızca etkinlik değil, şehrin ekonomik potansiyelini ortaya koyan güçlü vitrin olduğunu vurgulayan Tıskaoğlu, "Zonguldak uzun yıllar boyunca kömür ve ağır sanayiyle anıldı. Ancak bugün gördük ki girişimcilik, hizmet sektörü, turizm, enerji, lojistik ve daha birçok alanda şehrimizin önü açık. Bu çeşitliliği iş dünyamızın dinamizmiyle buluşturduğumuzda Zonguldak, Karadeniz'in parlayan yıldızı olmaya adaydır." diye konuştu.

Tıskaoğlu, özellikle genç girişimcilerin fuara katılımının umut verici olduğunun altını çizerek, "Bu tablo bize, Zonguldak'ın geleceğinin yalnızca mevcut iş dünyasıyla değil, genç beyinlerin katkısıyla da şekilleneceğini gösteriyor." dedi.

Fuar, 14 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Özgür Özel, teftiş sırasında kameralara yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.