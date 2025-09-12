"Zonguldak Genel Ticaret Fuarı" başladı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) işbirliğinde bir otelde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara 32 firmanın katılıyor.

Firmaların ürün ve hizmetlerini katılımcılara tanıttığı fuar, girişimciler ile satın alma ekiplerini buluşturdu.

Açılışta konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bu tür çabaları değerli bulduğunu söyledi.

Kömürün bulunmasıyla kentte büyük hikaye yazıldığından bahseden Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak ülkenin gelişmesinde çok büyük katkısı olan şehirdir. Zonguldak, ülkenin enerjinin, emeğin başkentidir. Herkes vizyonunu, hayallerini ortaya koysun ancak bu şekilde bütün vizyon ve hayallerimizi birleştirerek yolumuza yürüyeceğiz. Ülkemize, Zonguldak'a, gücümüze inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu da organizasyonun, Zonguldak için tarihi değer taşıdığını ifade etti.

Fuarın, yalnızca etkinlik değil, şehrin ekonomik potansiyelini ortaya koyan güçlü vitrin olduğunu vurgulayan Tıskaoğlu, "Zonguldak uzun yıllar boyunca kömür ve ağır sanayiyle anıldı. Ancak bugün gördük ki girişimcilik, hizmet sektörü, turizm, enerji, lojistik ve daha birçok alanda şehrimizin önü açık. Bu çeşitliliği iş dünyamızın dinamizmiyle buluşturduğumuzda Zonguldak, Karadeniz'in parlayan yıldızı olmaya adaydır." diye konuştu.

Tıskaoğlu, özellikle genç girişimcilerin fuara katılımının umut verici olduğunun altını çizerek, "Bu tablo bize, Zonguldak'ın geleceğinin yalnızca mevcut iş dünyasıyla değil, genç beyinlerin katkısıyla da şekilleneceğini gösteriyor." dedi.

Fuar, 14 Eylül'de sona erecek.