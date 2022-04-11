Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı - Haberler

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Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

Zonguldak Ereğli merkezli depremin hissedildiği İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Zonguldak Ereğli, İstanbul, Twitter, AFAD, Güncel, Haberler

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