Zonguldak Ereğli Limanı'nda 135 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte Zonguldak Ereğli Limanı'na Kolombiya'dan gelen bir gemide yaptıkları aramada 135 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte Zonguldak Ereğli Limanı'na Kolombiya'dan gelen bir gemide yaptıkları aramada 135 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin deşifresi kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Kolombiya'dan kömür yüküyle gelen Panama bayraklı geminin Ereğli Limanı'na uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi ve geminin aranması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama kararı talimatı alındı.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine de haber verilerek gemide arama yapıldı.

Geminin içi ve su altında kalan kısımları, dalış ekiplerince kontrol edildi ancak bir olumsuzluğa rastlanmadı. Geminin yük ve ambar kontrolü için tahliyesine başlanırken boşaltım sırasında kepçe operatörü tarafından ambar duvarında fileye asılı çantalara konulmuş eşya tespit edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 114 paket halinde yaklaşık 135 kilogram kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.