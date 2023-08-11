Zonguldak-Ereğli Karayolu'nda Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Zonguldak-Ereğli Karayolu'nda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli Karayolu Kandilli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.A.A. idaresindeki 74 AC 713 otomobil ile R.P.'nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü R.P. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A., A.T.Ş. ve E.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK