EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ - Haberler

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EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 20.38'de merkez üssü Karadeniz'in Ereğli ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem en yakın kara parçası Ereğli'ye 89.23 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Zeminden 37.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

EREĞLİ AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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