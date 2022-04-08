ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı - Haberler

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ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Yavuz sondaj gemisinin Filyos Limanı'ndan ayrılışı (DRONE) ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen törenle Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevine uğurlandı.

Yavuz sondaj gemisinin Filyos Limanı'ndan ayrılışı (DRONE)

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen törenle Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevine uğurlandı.

Gemi, Filyos Limanı'ndan romörkorlar eşliğinde ayrıldı.

ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı

ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı

ZONGULDAK - (DRONE) Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanı'ndan ayrıldı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Fatih Dönmez, Karadeniz, Filyos, Drone, Güncel, Haberler

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