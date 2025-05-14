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Zonguldak BEUN'de 13 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Zonguldak BEUN'de 13 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen yiyecek standından ürün alan 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Olay sonrası ilgili stand kapatıldı ve adli süreç başlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 13 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversitenin "28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası" kapsamında Farabi Kampüsünde kiralama usulüyle müstecir tarafından açılan yiyecek standından ürün alan 13 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle kent genelindeki sağlık kurumlarına başvurduğu belirtildi.

Olayın ardından tutanak tutularak ilgili müstecirin standının kapatıldığı, idari ve adli süreç başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizden 9'u Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde, 4'ü ise Zonguldak BEUN Hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşır, adli ve idari sürecin takipçisi olacağımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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