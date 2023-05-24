Zonguldak Belediyesi'nde makam aracı Togg mesaiye başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi'ne makam aracı olarak alınan Togg, mesaiye başladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Zonguldak Belediyesi bünyesi kazandırılması amacıyla meclise sunulan yerli otomobil Togg'un satın alınması oy çokluğu ile kabul edildi. Verilen siparişin ardından Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yeni makam aracı Togg'a resmi plakanın takılmasının ardından Zonguldak'a getirdi. Bugün itibariyle mesaiye başlayan Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Makam aracının şoför koltuğuna oturan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Alan gazetecilerle şehir turu attı

Yeni makam aracının koltuğuna oturarak gazetecilerle şehir turu atan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Yerli ve milli akıllı cihazımız Togg resmi plakasıyla bugün resmi mesaisine başladı. 3,5 yıl önce Cumhurbaşkanımız artık yerli ve milli aracımız olacak dediği zaman bizler buna tüm kalbimizle inanmıştık. Güvenmiştik. Bugüne kadar verdiği her sözü tutmuş olan bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün de bunu canlı bir şekilde yaşamanın haklı gururunu, mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Togg her gün daimi olarak burada kalsın, Zonguldak'ın cadde ve sokaklarında bu araç gezsin. Hamdolsun bugün o mutluluğu yaşıyoruz. Artık belediyemizin aracı, akıllı cihazımızı Zonguldak'ta belediyede kullanacağız. Belediyemize, herkese hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlerden babayiğitlerden, mühendislerden tüm çalışanlarımıza kadar bu süreçte gayret gösteren hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

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