Zonguldak Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a Taziye Ziyareti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a taziye ziyaretinde bulundu. Alan ve beraberindeki isimler, Başkan Posbıyık'a taziyelerini iletti ve sohbet etti.