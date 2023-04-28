Zonguldak Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a Taziye Ziyareti
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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a taziye ziyaretinde bulundu. Alan ve beraberindeki isimler, Başkan Posbıyık'a taziyelerini iletti ve sohbet etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kısa süre önce kardeşini kaybeden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a taziye ziyaretinde bulundu.
Alan ve beraberindeki önceki dönem AK Parti İlçe Başkanlarından Mustafa Demiray, önceki dönem Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Erdoğan ve Turgay Aydın, önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Naci Yalçınkaya ve Ömer Faruk Arslan, Başkan Posbıyık'a taziyelerini iletti.
Başkan Posbıyık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirleriyle gündeme ilişkin çeşitli konularda sohbet etti.